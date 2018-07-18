Усіх членів групи наркоторговців на Закарпатті затримано, - Нацполіція

Новини Надзвичайні події 18.07.2018 - 20:20
Фото: затримання правопорушників (npu.gov.ua)
Фото: затримання правопорушників (npu.gov.ua)

У ході спецоперації ніхто не постраждав

На Закарпатті у ході спецоперації затримали усіх членів організованої злочинної групи, яку підозрюють у наркоторгівлі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Нацполіції уточнили, що у ході спецоперації ніхто не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.

Усіх членів групи наркоторговців на Закарпатті затримано, - Нацполіція

Фото: затримання правопорушників (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше сьогодні, 18 липня, речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив про проведення на Закарпатті спецоперації з затримання наркоторговців

Він зазначив, що зловмисники чинили опір під час затримання, внаслідок чого здійснили наїзд на співробітника поліції.

У затриманих вилучили наркотики в особливо великих розмірах, а також вогнепальну та холодну зброю.

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Теги:  наркотики,  торговля,  Закарпатська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС