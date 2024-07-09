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Члени НАТО на саміті підпишуть нове зобов'язання щодо оборонної індустрії, - Столтенберг

Вашингтон, США, Вівторок 09 липня 2024 22:07
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Члени НАТО на саміті підпишуть нове зобов'язання щодо оборонної індустрії, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Країни-члени НАТО на саміті у Вашингтоні підпишуть нове зобов'язання щодо оборонної індустрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга під час відкриття Форуму оборонних індустрій, що проходить на полях саміту НАТО.

"Усі країни-члени НАТО підпишуть нову оборонно-промислове зобов’язання. І це буде запорукою, яка допоможе зробити нашу галузь у Європі та Північній Америці сильнішою, інноваційнішою та здатною до масштабного виробництва", - сказав Столтенберг.

За його словами, першим основним елементом цієї обіцянки є збільшення витрат на оборону. Другою складовою буде те, що країни НАТО "мають витрачати краще, витрачаючи більше разом".

"Це частково для того, щоб ми могли фактично підписати великі довгострокові контракти, а також могли використовувати ефект масштабування, працюючи разом з оборонною промисловістю", зазначив генсек НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні стартував ювілейний саміт НАТО. Він триватиме з 9 по 11 липня.

Як раніше повідомлялося, питання щодо членства України в Альянсі стане одним із центральних на саміті.

Також одним із головних пунктів порядку денного стане підписання нової угоди про гарантії безпеки для України. Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, цей документ стане ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки України.

У Вашингтоні також анонсували нові важливі заяви про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України з боку НАТО.

Так, Україну на саміті НАТО чекають гарні новини щодо постачання систем протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot.

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НАТО Єнс Столтенберг
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