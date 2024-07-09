Члени НАТО на саміті підпишуть нове зобов'язання щодо оборонної індустрії, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга під час відкриття Форуму оборонних індустрій, що проходить на полях саміту НАТО.

"Усі країни-члени НАТО підпишуть нову оборонно-промислове зобов’язання. І це буде запорукою, яка допоможе зробити нашу галузь у Європі та Північній Америці сильнішою, інноваційнішою та здатною до масштабного виробництва", - сказав Столтенберг.

За його словами, першим основним елементом цієї обіцянки є збільшення витрат на оборону. Другою складовою буде те, що країни НАТО "мають витрачати краще, витрачаючи більше разом".

"Це частково для того, щоб ми могли фактично підписати великі довгострокові контракти, а також могли використовувати ефект масштабування, працюючи разом з оборонною промисловістю", зазначив генсек НАТО.