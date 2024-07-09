Члены НАТО на саммите подпишут новое обязательство по оборонной индустрии, - Столтенберг

Страны-члены НАТО на саммите в Вашингтоне подпишут новое обязательство по оборонной индустрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во время открытия Форума оборонных индустрий, который проходит на полях саммита НАТО.

"Все страны-члены НАТО подпишут новое оборонно-промышленное обязательство. И это будет залогом, который поможет сделать нашу отрасль в Европе и Северной Америке более сильной, инновационной и способной к масштабному производству", - сказал Столтенберг.

По его словам, первым основным элементом этого обещания является увеличение расходов на оборону. Второй составляющей будет то, что страны НАТО "должны тратить лучше, тратя больше вместе".

"Это отчасти для того, чтобы мы могли фактически подписать большие долгосрочные контракты, а также могли использовать эффект масштабирования, работая вместе с оборонной промышленностью", - отметил генсек НАТО.