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Члени G7 можуть в травні ввести санкції щодо російських діамантів, - ЗМІ

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Четвер 13 квітня 2023 05:17
Члени G7 можуть в травні ввести санкції щодо російських діамантів, - ЗМІ Фото: G7 може запровадити санкції проти російських діамантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У травні цього року країни-члени G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російського видобувного гіганта "Алроса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Видання зазначає, що обмеження можуть ввести 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів, вагою 1 карат.

"Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі", - зазначає видання.

Нагадаємо, що Британія запровадила санкції щодо холдингу USM російського мільярдера Алішера Усманова та сімей інших мільярдерів з РФ.

Також Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з групою "Вагнера" та авіаційним сектором.

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