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Члены G7 могут в мае ввести санкции в отношении российских бриллиантов, - СМИ

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Четверг 13 апреля 2023 05:17
Члены G7 могут в мае ввести санкции в отношении российских бриллиантов, - СМИ Фото: G7 может ввести санкции против российских бриллиантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В мае этого года страны-члены G7 могут ввести санкции в отношении бриллиантов российского добывающего гиганта "Алроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Издание отмечает, что ограничения могут быть введены 19-21 мая во время встречи в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в июне. Санкции будут касаться бриллиантов, весом 1 карат.

"Только что санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограничивают девять из десяти алмазов в мире", - отмечает издание.

Напомним, что Британия ввела санкции в отношении холдинга USM российского миллиардера Алишера Усманова и семей других миллиардеров из РФ.

Также Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, связанных с группой "Вагнера" и авиационным сектором.

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