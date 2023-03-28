Члени ЄС матимуть можливість блокувати імпорт російського зрідженого газу, - Bloomberg

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти російські постачання зрідженого газу без запровадження нових енергетичних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з документом ЄС, міністри енергетики блоку готові схвалити пропозицію, яка дасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам заздалегідь резервувати потужності інфраструктури, необхідні для постачання.
Хоча окремим урядам, як і раніше, будуть потрібні консультації, в тому числі з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, для використання цього механізму цей інструмент може скоротити потік енергоносіїв з Росії.
Очікується, що схвалення стане частиною зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Регулювання все ще потребує схвалення Європарламенту, який запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща.
Цей крок є частиною прагнення ЄС відмовитись від російського газу після вторгнення армії Путіна до України. У той час як потоки природного газу трубопроводами впали до рекордно низького рівня, постачання ЗПГ з Москви зросли.
Раніше цього місяця глава ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити постачання російського ЗПГ, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних.
Іспанія, найбільший покупець російського ЗПГ в ЄС цього року, попросила компанії не підписувати нові закупівлі з Росії.
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