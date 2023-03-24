Уряд Іспанії закликав імпортерів відмовитися від зрідженого газу з Росії

Іспанія, найбільший європейський покупець зрідженого газу з Росії, закликає імпортерів не підписувати нові контракти з Москвою, оскільки прагне розірвати відносини після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Імпортери ЗПГ в Іспанії отримали листа від уряду, в якому компаніям рекомендується не підписуватися на нові закупівлі в Росії. Запит іспанського уряду немає обов'язкової сили, оскільки санкцій зараз немає.

Naturgy Energy Group SA, Repsol SA, TotalEnergies SE, Axpo Holding AG, Pavilion Energy, Enagás SA, Met Energy, Enet Energy, Energias de Portugal SA, Company Española de Petroleos SA та BP Gas & Power Iberia отримали лист від 14 березня від заступника прем'єр-міністра Терези Рібери, яка відповідає за енергетичну політику Іспанії.

У листі прямо не згадуються спотові контракти, але міститься загальний заклик "активізувати диверсифікацію постачання зрідженого природного газу та відмовитися від постачання з Росії". Axpo, Repsol та Enagás відповіли на повідомлення, заявивши, що вони не закуповують ЗПГ у Росії.

Потоки газу до Європи трубопроводами з Росії впали до історичного мінімуму після вторгнення Кремля в Україну минулого року. Щоб компенсувати дефіцит, постачання ЗПГ з усього світу різко зросло, зокрема з Росії, і не підлягає санкціям ЄС. Проте Великобританія та країни Балтії вже припинили закупівлю російського ЗПГ. Іспанія майже подвоїла імпорт російського ЗПГ з початку війни в Україні минулого року, наголосивши, наскільки Європа все ще залежить від Москви.

Раніше цього місяця глава Європейського союзу з енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці поставки, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточного терміну дії. Про якісь конкретні заходи вона не повідомила.

Згідно з даними Bloomberg, цього року Іспанія є найбільшим покупцем російського ЗПГ у ЄС. Країна була змушена шукати додаткові закупівлі минулого року після того, як постачання від давнього постачальника газу Алжиру скоротилося через дипломатичну ворожнечу між двома країнами.

Іспанія отримує російський газ лише у вигляді ЗПГ, оскільки її енергокомпанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю палива у "Ямала ЗПГ" в Арктиці до 2038 року.

У січні уряд Німеччини заявив, що хоче обмежити імпорт російського зрідженого природного газу, не уточнивши, як він це зробить. Досі ЄС утримувався від обговорення будь-яких заборон на регіональному рівні.