Члены ЕС получат возможность блокировать импорт российского сжиженного газа, - Bloomberg

Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность эффективно запрещать российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно документу ЕС, министры энергетики блока готовы одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запрещать российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.
Хотя отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией, для использования этого механизма, этот инструмент может сократить поток энергоносителей из России.
Ожидается, что одобрение станет частью встречи министров во вторник в Брюсселе. Регулирование все еще нуждается в одобрении Европарламента, который предложил свои собственные решения по сокращению импорта российского газа. Стремление к новым полномочиям по блокированию импорта для государств-членов продвигают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Этот шаг является частью стремления ЕС отказаться от российского газа после вторжения армии Путина в Украину. В то время как потоки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы выросли.
Ранее в этом месяце глава ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих.
Испания, крупнейший покупатель российского СПГ в ЕС в этом году, попросила компании не подписываться на новые закупки из России.
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