Члени ЄС матимуть можливість блокувати імпорт російського зрідженого газу, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з документом ЄС, міністри енергетики блоку готові схвалити пропозицію, яка дасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам заздалегідь резервувати потужності інфраструктури, необхідні для постачання.

Хоча окремим урядам, як і раніше, будуть потрібні консультації, в тому числі з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, для використання цього механізму цей інструмент може скоротити потік енергоносіїв з Росії.

Очікується, що схвалення стане частиною зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Регулювання все ще потребує схвалення Європарламенту, який запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща.

Цей крок є частиною прагнення ЄС відмовитись від російського газу після вторгнення армії Путіна до України. У той час як потоки природного газу трубопроводами впали до рекордно низького рівня, постачання ЗПГ з Москви зросли.