Члены ЕС получат возможность блокировать импорт российского сжиженного газа, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно документу ЕС, министры энергетики блока готовы одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запрещать российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.

Хотя отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией, для использования этого механизма, этот инструмент может сократить поток энергоносителей из России.

Ожидается, что одобрение станет частью встречи министров во вторник в Брюсселе. Регулирование все еще нуждается в одобрении Европарламента, который предложил свои собственные решения по сокращению импорта российского газа. Стремление к новым полномочиям по блокированию импорта для государств-членов продвигают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Этот шаг является частью стремления ЕС отказаться от российского газа после вторжения армии Путина в Украину. В то время как потоки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы выросли.