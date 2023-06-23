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Члени Бундестагу посварились після порівняння України з нацистською Німеччиною

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П'ятниця 23 червня 2023 15:53
Члени Бундестагу посварились після порівняння України з нацистською Німеччиною Фото:члени Бундестагу посварились після порівняння України з нацистською Німеччиною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Голова фракції "Вільних демократів" Крістіан Дюрр під час телеефіру посварився з очільником партії "Альтернатива для Німеччини" (правопопулістська) Тіно Хрупалла через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Політики проводили дебати в ефірі одного з німецьких каналів. У них почалась суперечка щодо вторгнення Росії в Україну. Хрупалла заявляв, що наприкінці війни програють і Україна, і РФ, а єдиним переможцем буде нібито США. Окрім цього політик поскаржився, що через війну Німеччина не може купувати російський газ і платить за "брудний сланцевий газ з Америки".

У відповідь на це Дюрр звинуватив опонента у тому, що його не хвилюють смерті громадян України. Однак Хрупалла заявив, що люди також гинули і в Афганістані та Іраку, тому енергоресурси не можна купувати у США.

"Будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем", - сказав Хрупалла.

Однак Дюрр запитав в опонента, чи дотримувався б він такої думки, якщо мова йшла б про Німеччину. На що той відповів, що німецька влада фактично зробила це у 1945 році.

У цей момент у розмову втрутилася модератор. Вона перепитала, чи справді Хрупалла заявив, що "гітлерівську Німеччину, вермахт (збройні сили нацистської Німеччини, існували з 1935 до 1945 року - Ред.), якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?". Однак той почав уникати відповіді.

Співпраця України та Німеччини

Німеччина підтримує Україну у відсічі російської агресії. Зокрема, країна вже надала нашим військовим новітні танки Leopard 2A6, бронетехніку, ЗРК, зенітні установки тощо.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країна планує "негайно" передати Україні додаткові ракети для Patriot.

Окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держава допомагатиме Україні стільки, скільки знадобиться.

До того ж німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні завод, де вироблятимуть сучасні танки та БМП.

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