Члены Бундестага поссорились после сравнения Украины с нацистской Германией

Глава фракции "Свободных демократов" Кристиан Дюрр во время телеэфира поссорился с главой партии "Альтернатива для Германии" (правопопулистская) Тино Хрупалла из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Политики проводили прения в эфире одного из немецких каналов. У них начался спор о вторжении России в Украину. Хрупалла заявлял, что в конце войны проиграют и Украина, и РФ, а единственным победителем будет якобы США. Кроме этого политик пожаловался, что из-за войны Германии не может покупать российский газ и платит за "грязный сланцевый газ из Америки".

В ответ Дюрр обвинил оппонента в том, что его не волнуют смерти граждан Украины. Однако Хрупалла заявил, что люди также погибали и в Афганистане и Ираке, поэтому энергоресурсы нельзя покупать у США.

"Любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем", - сказал Хрупалла.

Однако Дюрр спросил оппонента, придерживался ли он такого мнения, если речь шла бы о Германии. На что тот ответил, что немецкие власти фактически сделали это в 1945 году.

В этот момент в разговор вмешалась модератор. Она переспросила, действительно ли Хрупалла заявил, что "гитлеровскую Германию, вермахт (вооруженные силы нацистской Германии, существовавшие с 1935 по 1945 год - Ред.), которому пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?". Однако тот стал избегать ответа.

Сотрудничество Украины и Германии

Германия поддерживает Украину в отпоре российской агрессии. В частности, страна уже предоставила нашим военным новейшие танки Leopard 2A6, бронетехнику, ЗРК, зенитные установки.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что страна планирует "немедленно" передать Украине дополнительные ракеты для Patriot.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государство будет помогать Украине столько, сколько понадобится.

К тому же, немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет построить в Украине завод, где будут производить современные танки и БМП.

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