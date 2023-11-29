Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp: у чому причина

У циркулярі глава уряду просить міністрів і членів кабінету міністрів встановити французький застосунок Olvid для вирішення проблем кібербезпеки.

Зазначається, що чиновникам необхідно буде видалити до 8 грудня всі додатки для обміну повідомленнями, не перевірені Національним агентством безпеки інформаційних систем. Інакше кажучи, усім членам уряду доведеться відмовитися від WhatsApp, а також від Telegram або Signal.

"Основні споживчі додатки для обміну миттєвими повідомленнями посідають дедалі більше місце в нашому щоденному спілкуванні. Однак ці цифрові інструменти не позбавлені вразливостей безпеки", - сказав прем'єр-міністр.

Що відомо про Olvid

Видання пише, що в документі прямо згадується використання французького застосунку Olvid, представленого як "єдина платформа для приватних повідомлень, що отримала сертифікат безпеки першого рівня".

Olvid пропонує наскрізне шифрування повідомлень і не вимагає використання SIM-карти, отже, номера телефону. Крім того, метадані Olvid (особистість відправника й одержувача, час надсилання повідомлення) зашифровані, на відміну від того, що пропонує WhatsApp.

Додаток доступний безкоштовно для широкого загалу як на iOS, так і на Android.

Діяльність Telegram в Україні

Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.