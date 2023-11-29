Членам правительства Франции запретили пользоваться Telegram и WhatsApp: в чем причина

В циркуляре глава правительства просит министров и членов кабинета министров установить французское приложение Olvid для решения проблем кибербезопасности.

Отмечается, что чиновникам необходимо будет удалить до 8 декабря все приложения для обмена сообщениями, не проверенные Национальным агентством безопасности информационных систем. Иначе говоря, всем членам правительства придется отказаться от WhatsApp, а также от Telegram или Signal.

"Основные потребительские приложения для обмена мгновенными сообщениями занимают все большее место в нашем ежедневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены уязвимостей безопасности", - сказал премьер-министр.

Что известно о Olvid

Издание пишет, что в документе прямо упоминается использование французского приложения Olvid, представленного как "единственная платформа для частных сообщений, получившая сертификат безопасности первого уровня".

Olvid предлагает сквозное шифрование сообщений и не требует использования SIM-карты, следовательно, номера телефона. Кроме того, метаданные Olvid (личность отправителя и получателя, время отправки сообщения) зашифрованы, в отличие от того, что предлагает WhatsApp.

Приложение доступно бесплатно для широкой общественности как на iOS, так и на Android.

Деятельность Telegram в Украине

Напомним, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов ведутся уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Telegram-каналы в Украине должны соблюдать прозрачность в своей деятельности. Главное требование к пабликам - это устранение анонимности.