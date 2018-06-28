Член Верховного суда США Энтони Кеннеди уходит в отставку

Кеннеди уходит с должности в 82 года

Судья Верховного суда Соединенных Штатов Америки Энтони Кеннеди объявил, что уходит в отставку. Он покинет свою должность 30 июля, информирует Reuters.

По сообщению СМИ, уход Кеннеди позволит президенту США Дональду Трампу сделать суд еще более консервативным, чем он был.

Кеннеди уходит с должности в 82 года, он является вторым по возрасту судьей в суде из девяти членов. Он стал одним из самых последовательных американских юристов с момента вступления в суд в 1988, назначенный президентом-республиканцем Рональдом Рейганом. Кеннеди сыграл важную роль в продвижении прав сексуальных меньшинств, укреплении прав женщин на аборт. Его отставка вступает в силу 31 июля.

"Было большой честью и привилегией служить нашей нации в федеральной судебной системе в течение 43 лет, 30 из тех лет в Верховном суде", - сказал Кеннеди в заявлении суда, в котором говорится, что его выход на пенсию был вызван желанием проводить больше времени со своей семьей.

Трамп сказал, что начнет процесс отбора из списка 25 консервативных юристов.

Трамп ранее уже внес изменения в суде, восстановив консервативное большинство назначением судьи Нила Горсуха в прошлом году.

Напомним, Трамп собирается усилить контроль инвестиционных сделок.