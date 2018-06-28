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Член Верховного суду США Ентоні Кеннеді йде у відставку

НовиниПолітика    28.06.2018 - 01:48
Фото: Ентоні Кеннеді (Reuters)
Фото: Ентоні Кеннеді (Reuters)

Кеннеді йде з посади у 82 роки

Суддя Верховного суду Сполучених Штатів Америки Ентоні Кеннеді оголосив, що йде у відставку. Він залишить свою посаду 30 липня, інформує Reuters.

За повідомленням ЗМІ, рiшення Кеннеді дозволить президенту США Дональду Трампу зробити суд ще більш консервативним, ніж він був.

Кеннеді йде з посади у 82 роки, він є другим за віком суддею в суді з дев'яти членів. Він став одним з найбільш послідовних американських юристів з моменту вступу в суд у 1988, призначений президентом-республіканцем Рональдом Рейганом. Кеннеді зіграв важливу роль у просуванні прав сексуальних меншин, зміцнення прав жінок на аборт. Його відставка набуває чинності 31 липня.

"Було великою честю і привілеєм служити нашої нації у федеральній судовій системі протягом 43 років, 30 з тих років у Верховному суді", - сказав Кеннеді в заяві суду, в якому сказано, що його вихід на пенсію був викликаний бажанням проводити більше часу зі своєю сім'єю.

Трамп сказав, що почне процес відбору зі списку з 25 консервативних юристів.

Трамп раніше вже вніс зміни у суд, відновивши консервативну більшість призначенням судді Ніла Горсуха в минулому році.

Нагадаємо, Трамп збирається посилити контроль інвестиційних угод.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Верховный суд, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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