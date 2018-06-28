Трамп собирается усилить контроль инвестиционных сделок

Инвестиционные ограничения являются частью усилий администрации по оказанию давления на Пекин

Президент США Дональд Трамп заявил в среду 27 июня, что собирается усилить процесс контроля инвестиционных сделок. Об этом информирует Reuters.

Трамп хочет, чтобы Конгресс США принял законопроект, который даст дополнительные способы анализа правительству, касающиеся иностранных инвестиций в технологический сектор США.

Инвестиционные ограничения являются частью усилий администрации по оказанию давления на Пекин в целях внесения серьезных изменений в политику в области торговли, передачи технологий и промышленной инвестиции. Это связано с тем, что США недовольны несправедливым приобретением американской интеллектуальной собственности Китаем посредством требований совместного предприятия и лицензирования.

"Я пришел к выводу, что такое законодательство предоставит дополнительные инструменты для борьбы с хищническими инвестиционными методами, которые угрожают нашему технологическому лидерству, национальной безопасности и будущему экономическому процветанию", - сказал Трамп в заявлении.

Напомним, ранее администрация Трампа решила не вводить ограничения на китайские инвестиции.

В Белом доме рассчитывают, что Конгресс США усилит действующий государственный орган, который решает, угрожают ли корпоративные соглашения национальной безопасности.