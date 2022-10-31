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Член НАТО Норвегия с завтрашнего дня повышает уровень готовности Вооруженных сил

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Понедельник 31 октября 2022 14:47
Член НАТО Норвегия с завтрашнего дня повышает уровень готовности Вооруженных сил Фото: член НАТО Норвегия с завтрашнего дня повышает уровень готовности Вооруженных сил (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня, 1 ноября, Норвегия повышает уровень готовности Вооруженных сил. Политика безопасности страны, как отметил премьер Йонас Гар Стере, находится в самой серьезной ситуации за последние десятилетия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание DN.

По словам премьера, пока нет признаков того, что Россия попытается расширить войну на другие страны, однако рост напряжения означает, что Норвегия уязвима к угрозам, разведке и влиянию. Стере отметил, что все страны НАТО сегодня должны быть более бдительными.

Отмечается, что правительство уже повышало уровень готовности Вооруженных сил к началу полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В последние недели Норвегия увеличила свое присутствие и патрулирование вокруг критической инфраструктуры в Северном море.

Повышение уровня готовности означает для Вооруженных сил Норвегии изменение задач и видов деятельности в соответствии с перераспределением приоритетов.

Премьер отметил, что эти меры не являются ответом на какую-то конкретную угрозу для Норвегии.

"Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся в любой момент времени. Сейчас мы делаем это, меняя приоритеты частей нашей запланированной деятельности, чтобы усилить нашу готовность, наши оперативные способности и нашу выносливость", - отметил Начальник обороны Эйрик Кристоферсен во время совместной пресс-конференции.

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