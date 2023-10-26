Чіткий сигнал Росії. Зеленський закликав ЄС до довгострокової підтримки України

"Я дякую за дуже дієвий інструмент підтримки - довготермінові програми, зокрема бюджетну підтримку. Серед країн ЄС уже є рішення про такі програми від Німеччини, Данії, Швеції, Литви та Єврокомісії. І, звісно, поза межами ЄС - я дякую Норвегії, Японії та Швейцарії за довготермінові кроки. Нині довготерміновий крок розглядається і в Сполучених Штатах", - заявив Зеленський.

За його словами, у таких протистояннях, як розв’язала Росія, перемагає той, хто забезпечує довгу стратегію.

"Росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати нашу свободу. І тому кожна затверджена програма саме такої довготермінової підтримки України - це чіткий сигнал Росії, що її агресія марна і що хоч би скільки ресурсів Путін спалив у війні, він все одно не переможе", - заявив президент.

Зеленський додав, що російська еліта повинна це бачити й відчувати, щоб російському диктатору було складніше утримувати свої позиції.

"Тому варто розширювати цей наш із вами досвід програм довготермінової підтримки", - підкреслив він.

Допомога від ЄС

У 2023 році ЄС має надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Кабмін розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Макрофінансова допомога ЄС становитиме 9 млрд доларів.

До того ж, Єврокомісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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