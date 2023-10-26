Четкий сигнал России. Зеленский призвал ЕС к долгосрочной поддержке Украины

"Я благодарю за очень действенный инструмент поддержки - долгосрочные программы, в частности бюджетную поддержку. Среди стран ЕС уже есть решение о таких программах от Германии, Дании, Швеции, Литвы и Еврокомиссии. И, конечно, за пределами ЕС - я благодарю Норвегию, Японию и Швейцарию за долгосрочные шаги. Сейчас долгосрочный шаг рассматривается и в Соединенных Штатах", - заявил Зеленский.

По его словам, в таких противостояниях, как развязала Россия, побеждает тот, кто обеспечивает долгую стратегию.

"Россия должна видеть, что ее амбиции захватчика выдержат меньше, чем наша способность защищать нашу свободу. И поэтому каждая утвержденная программа именно такой долгосрочной поддержки Украины - это четкий сигнал России, что ее агрессия бесполезна и что сколько бы ресурсов Путин ни сжег в войне, он все равно не победит", - заявил президент.

Зеленский добавил, что российская элита должна это видеть и чувствовать, чтобы российскому диктатору было сложнее удерживать свои позиции.

"Поэтому стоит расширять этот наш с вами опыт программ долгосрочной поддержки", - подчеркнул он.

Помощь от ЕС

В 2023 году ЕС должен предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Кабмин рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году пособие на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит 9 млрд. долларов.

К тому же Еврокомиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, включающий гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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