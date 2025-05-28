Чіткий дедлайн? В ОП пояснили слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026-го

"Це не те, що чіткий там дедлайн, що саме в червні 26-го війна закінчиться. Війна може закінчитись в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня", - пояснив Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, президент говорив про введення санкцій. Мається на увазі і вторинні санкції проти відповідної кількості країн, які є фактично фінансовими донорами, від яких РФ отримує гроші на війну. З іншого, за словами Подоляка, йдеться про заборонні санкції проти нафтового, ядерного і газового сектору Росії.



"І це все приведе до того, що Росія просто не зможе фінансувати на тому рівні, на якому вона сьогодні фінансує, рекрутинг і мілітарні виробництва. Тобто в неї ключові витрати йдуть на снаряди, тобто амуніцію, на ракети, дрони і рекрутинг. І відповідно Росія витрачає щороку на ці цілі порядка 150-170, ну може якщо брати місцеві бюджети, 220 млрд євро/доларів. Відповідно РФ без такого заборонного типу санкцій отримує дохідність від 450 до 550 млрд доларів/євро", - зазначив він.

На думку Подоляка, якщо проти Росії будуть введені жорсткіші санкції, то за 8-12 місяців вони похитнуть можливість Росії фінансувати війну.

Як пояснив радник керівника ОП, Зеленський вважає, що, крім санкцій також потрібно суттєво наростити удари по інфраструктурі Росії, тому що це пришвидшить обнулення ресурсної бази ворога.

"Тобто президент говорить, що як мінімум можемо очікувати, якщо сьогодні все ж таки буде консенсусне рішення щодо тиску на Росію, то як мінімум можемо очікувати, що є дедлайн рік, наприклад, з точки зору фінансування війни. Але ще раз підкреслюю - це не конкретний термін. Це означає, що якщо тільки жорсткі санкції ввести, то тоді Росія буде обнулена з фінансової точки зору", - додав Подоляк.

Він вважає, що якщо додати інші інструменти тиску на Росію, то розвиток війни може бути іншим.