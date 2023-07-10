"Чіткішою бути не можу". Світоліна пояснила, доки не тиснутиме руки росіянкам і білорускам

Напередодні екс-третя ракетка світу здолала білоруску Азаренку в 4-му раунді трав'яного мейджора. Після поєдинку вітчизняна тенісистка не потиснула руки опонентці, а вболівальники освистали її опонентку.

"Я постійно це кажу. Я вже неодноразово казала, що поки російські війська не підуть з України, і ми не повернемо свої території, я не збираюся тиснути їм руки. Я маю чітку позицію. Не знаю, чи можу бути ще чіткішою", – пояснила свій вчинок Світоліна.

Водночас українка віддала належне Азаренці. Досвідчена білоруска жестом заявила повагу до суперниці та не чекала її біля сітки, знаючи про позицію Світоліної. Раніше її співвітчизниця Сабаленко двічі намагалася спровокувати скандал, розігруючи подив із відмови українських тенісисток від рукостискань.

"Як на мене, тенісні організації повинні виступити зі заявою, що не буде потисків рук між російськими, білоруськими та українськими гравцями. Я не знаю, чи є можливість, що це незрозуміло людям. Дехто справді не знає, що відбувається. Тож вважаю це правильним шляхом", – додала Світоліна.