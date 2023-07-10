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"Четче быть не могу". Сколько Свитолина не будет подавать руки россиянкам и белорускам

Фото: Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина после выхода в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2023 раз объяснила позицию относительно соперниц из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASAP Sports.

Накануне экс-третья ракетка мира одолела белоруску Азаренко в 4-м раунде травяного мэйджора. После поединка отечественная теннисистка не пожала руки оппонентке, а болельщики освистали ее оппонентку.

"Я постоянно это говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины, и мы не вернем свои территории, я не собираюсь давать им руки. У меня есть четкая позиция. Не знаю, могу ли быть еще более четкой", – объяснила свой поступок Свитолина.

В то же время украинка отдала должное Азаренко. Опытная белоруска жестом проявила уважение к сопернице и не ждала ее у сетки, зная о позиции Свитолиной. Ранее ее соотечественница Соболенко дважды пыталась спровоцировать скандал, разыгрывая недоумение с отказа украинских теннисисток от рукопожатий.

"По-моему, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий между российскими, белорусскими и украинскими игроками. Я не знаю, существует ли возможность, что это непонятно людям. Некоторые действительно не знают, что происходит. Поэтому считаю правильным этот путь", – добавила Свитолина.

К слову, ранее Цуренко вылетела в 1/8 финала Уимблдона-2023 от американки Пегулы.

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ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон