"Четче быть не могу". Сколько Свитолина не будет подавать руки россиянкам и белорускам

Накануне экс-третья ракетка мира одолела белоруску Азаренко в 4-м раунде травяного мэйджора. После поединка отечественная теннисистка не пожала руки оппонентке, а болельщики освистали ее оппонентку.

"Я постоянно это говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины, и мы не вернем свои территории, я не собираюсь давать им руки. У меня есть четкая позиция. Не знаю, могу ли быть еще более четкой", – объяснила свой поступок Свитолина.

В то же время украинка отдала должное Азаренко. Опытная белоруска жестом проявила уважение к сопернице и не ждала ее у сетки, зная о позиции Свитолиной. Ранее ее соотечественница Соболенко дважды пыталась спровоцировать скандал, разыгрывая недоумение с отказа украинских теннисисток от рукопожатий.

"По-моему, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий между российскими, белорусскими и украинскими игроками. Я не знаю, существует ли возможность, что это непонятно людям. Некоторые действительно не знают, что происходит. Поэтому считаю правильным этот путь", – добавила Свитолина.