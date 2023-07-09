Світоліна перемогою над білорускою з топ-20 оформила вихід у чвертьфінал Вімблдона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2023, жінки, 1/8 фіналу

Азаренка – Світоліна – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

У стартовому сеті нейтральна білоруска довго не запрягала. Обмінявшись набраними на власних подачах пунктами, вона швидко захопила ініціативу. Азаренка зуміла виграти чотири гейми поспіль і лише тоді трохи розслабилася. Та на першій же "своїй" подачі закрила партію.

На куражі білоруська тенісистка непогано стартувала і в другому сеті. З брейком вона створила гандикап (2:0), але швидко розгубила його. Світоліна неабияк додала в активності та не тільки вирівняла становище, а й заграла першим номером. У десятому геймі українка з другої спроби реалізувала сет-пойнт і перевела матч у третю партію.

Там Світоліна потужно розпочала, повівши з брейком 3:0. Утім, радіти було зарано. Азаренка відповіла своїм потрійним ударом, тож українці довелося розпочати заново. Боротьба була такою запеклою, що довелося грати тай-брейк. Гра пішла в руслі "помилка на помилку", але міцнішими нерви виявилися в українки. Вона розкішним ейсом завершила матч і вперше в кар'єрі перемогла білоруску.

У наступному колі суперницею Світоліної стане Свьонтек. Перша ракетка світу в напруженому поєдинку здолала швейцарку Бенчіч у трьох сетах. Два перші завершилися тай-брейками (6:7, 7:6), а в третьому полька комфортно перемогла. Матч відбудеться 11 липня.