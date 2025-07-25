Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля

У червні 2025 року банки ввезли в Україну майже стільки ж готівкових доларів, скільки і вивезли за межі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2025 року, становив 702 млн доларів. Це на 9,8% менше, ніж у травні (778 млн доларів).
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 377 млн доларів, що на 17% менше, ніж у травні (457 млн доларів).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на 323 млн доларів, що на 2% більше, ніж у травні (318 млн доларів).
При цьому банки вивезли готівкової валюти на 322 млн доларів. Серед них долари - на 310 млн доларів, євро - на 12 млн доларів.
Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського уряду.
Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів та продали 1,115 млрд доларів.
Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів та продали на 301 млн доларів в еквіваленті.
Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн в доларовому еквіваленті.
Водночас у НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.