Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал почти до нуля

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2025 года, составил 702 млн долларов. Это на 9,8% меньше, чем в мае (778 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 377 млн долларов, что на 17% меньше, чем в мае (457 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 323 млн долларов, что на 2% больше, чем в мае (318 млн долларов).



При этом банки вывезли наличной валюты на 322 млн долларов. Среди них доллары - на 310 млн долларов, евро - на 12 млн долларов.