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Чисора значительно перевесил Усика накануне боя

Автор: Вера Олейник

Украинец подошел к поединку с самым большим для себя весом в карьере

Перед боем в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоялась официальная процедура взвешивания. Украинец оказался значительно легче своего оппонента, разница в весе составила более 17 килограммов.

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Усик показал вес 98,42 кг, тогда как Чисора - 115,66 кг. При этом украинец подошел к данному бою с самым большим весом в карьере. В предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна бывший абсолютный чемпион весил на килограмм меньше.

Напомним, бой Александр Усик - Дерек Чисора состоится вечером в субботу, 31 октября, в Лондоне на арене "Уэмбли". Ориентировочное время начала поединка - 23:00 по киевскому времени.

Соперники должны были встретиться в столице Великобритании еще 23 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции бой был перенесен.

Для украинца этот поединок станет вторым после дебюта в супертяжелом весе в октябре прошлого года, когда он победил американца Чазз Уизерспуна в седьмом раунде.

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