Чісора значно переважив Усика напередодні бою

Перед боєм в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Дереком Чісорою відбулася офіційна процедура зважування. Українець виявився значно легшим за свого опонента, різниця у вазі склала більше ніж 17 кілограмів.

Усик показав вагу 98,42 кг, тоді як Чісора - 115,66 кг. При цьому українець підійшов до даного бою з найбільшою вагою в кар'єрі. У попередньому поєдинку проти Чазз Уїзерспуна колишній абсолютний чемпіон важив на кілограм менше.

Нагадаємо, бій Олександр Усик - Дерек Чісора відбудеться ввечері в суботу, 31 жовтня, в Лондоні на арені "Уемблі". Орієнтовний час початку поєдинку - 23:00 за київським часом.

Суперники мали зустрітися у столиці Великої Британії ще 23 травня, але через пандемію коронавірусної інфекції бій був перенесений.

Для українця цей поєдинок стане другим після дебюту в суперважкій вазі в жовтні минулого року, коли він переміг американця Чазза Уїзерспуна у сьомому раунді.