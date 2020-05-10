ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирусом в России заразились более 200 тыс. человек

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 11:55
Коронавирусом в России заразились более 200 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки вирус подтвердили у 11 012 человек

В России зарегистрировано более 200 тыс. случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперштаб РФ по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев коронавирусной инфекцией. Суточный рост заражений составил 5,5%. Всего в стране заболели 209 688 россиян. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случев. С начала эпидемии от коронавируса скончались 1915 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (109,7 тыс.) и области (20,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (7,4 тыс.). К слову, в Москве число заболевших немного снизилось: за сутки заболели 5,6 тыс. человек, что на 100 меньше, чем сообщалось вчера.

7 мая в России зарегистрировали суточный антирекорд по числу заразившихся: вирус подтвердили у 11 321 россиянина.

На данный момент РФ занимает пятое место в мире по числу инфицированных. На четвертом месте находится Великобритания, там зафиксировано 215 тыс. заболевших COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой. Ранее COVID-19 подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у кого выявили инфекцию.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь