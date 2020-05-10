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В России больной COVID-19 священник инфицировал более 30 человек

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 20:44
В России больной COVID-19 священник инфицировал более 30 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инцидент произошел в Краснодарском крае

В России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что больной коронавирусом священник инфицировал более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с эпидемией Кондратьев заявил, что после контакта с больным COVID-19 священником коронавирусом заразились 35 жителей края.

"Хочу напомнить, что в одном районе у нас заболел батюшка. Контактных лиц 66, из них у 35 подтверждено заражения коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток", - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что местных священнослужителей просили придерживаться противоэпидемических мер, в частности, служить на дистанции и проводить богослужения на улице.

При этом в епархии Российской православной церкви подтвердили инфицирование этого священнослужителя из Краснодарского края, но отрицают, что он был причиной инфицирования других жителей региона.

"Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции", - заявили в РПЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом в России инфицировались уже более 200 тысяч человек в 85 регионах. Только за минувшие сутки в России подтвердили более 11 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве - более почти 110 тысяч.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияРПЦсвященникКоронавирус
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