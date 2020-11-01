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Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 человек

Автор: Александр Белоус

В провинции Измир продолжаются поисково-спасательные работы

Число жертв землетрясения в турецком Измире увеличилось до 51. В общей сложности 682 пострадавших выписаны из больниц, а 214 человек все еще проходят лечение.

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Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает агентство Anadolu.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), по состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

Поисково-спасательные работы продолжаются в провинции Измир.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. По меньшей мере 896 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября, направился в субботу в Измир для ознакомления с шагами по устранению последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.

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