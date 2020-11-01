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Число жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 осіб

Автор: Олександр Білоус

У провінції Ізмір тривають пошуково-рятувальні роботи

Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі збільшилася до 51. Загалом 682 потерпілих виписані з лікарень, а 214 осіб все ще проходять лікування.

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Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай, повідомляє агентство Anadolu.

За даними Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), станом на 07:00 за місцевим часом після землетрусу пішли 812 афтершоків, 40 з яких магнітудою понад 4.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у провінції Ізмір.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. Щонайменше 896 осіб отримали поранення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 жовтня, попрямував у суботу в Ізмір для ознайомлення із кроками по усуненню наслідків руйнівного землетрусу.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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