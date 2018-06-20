Число жертв землетрусу в Японії збільшилося до п'яти осіб

В результаті землетрусу постраждали 514 житлових будинків у чотирьох префектурах Японії

У результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали. Про це передає агентство Kyodo з посиланням на поліцію.

За словами поліцейських, серед загиблих - дев'ятирічна дитина, на яку під час підземних поштовхів обвалився фасад школи.

Крім того, в результаті землетрусу постраждали 514 житлових будинків у чотирьох префектурах Японії, найбільшої шкоди отримали Осака і Кіото.

Нагадаємо, в Японії в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1 стався в префектурі Осака, загинули три людини.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 358 осіб.