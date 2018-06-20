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Інтерв'ю

Число жертв землетрусу в Японії збільшилося до п'яти осіб

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 08:40
Фото: землетрус в Японії (Kyodo)
Фото: землетрус в Японії (Kyodo)

В результаті землетрусу постраждали 514 житлових будинків у чотирьох префектурах Японії

У результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали. Про це передає агентство Kyodo з посиланням на поліцію.

За словами поліцейських, серед загиблих - дев'ятирічна дитина, на яку під час підземних поштовхів обвалився фасад школи.

Крім того, в результаті землетрусу постраждали 514 житлових будинків у чотирьох префектурах Японії, найбільшої шкоди отримали Осака і Кіото.

Нагадаємо, в Японії в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1 стався в префектурі Осака, загинули три людини. 

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 358 осіб.

Землетрус у Японії: кількість постраждалих зросла до 358 осіб Землетрус в Японії: загинули 3 людини, щонайменше 217 поранені
Теги публікації: Японія, землетрус, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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