Число жертв землетрясения в Гаити возросло в 10 раз

Число жертв произошедшего в Гаити землетрясения возросло до 227. Пропавшими без вести числятся сотни человек. Их поиски ведутся под руинами разрушенных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление гражданской защиты Гаити.
"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших. Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг", - говорится в заявлении управления.
В ведомстве отметили, что первые операции, проведенные как профессиональными спасателям, так и рядовыми гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов.
"Больницы продолжают принимать раненых", - добавили в управлении.
Напомним, мощное землетрясение в Гаити произошло утром 14 августа. Толчки достигали магнитуды 7,2 и ощущались по всей стране.