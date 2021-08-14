Кількість жертв землетрусу в Гаїті зросла в 10 разів

Кількість жертв землетрусу, що стався в Гаїті, зросла до 227. Зниклими безвісти вважаються сотні людей. Їх пошуки ведуться під руїнами зруйнованих будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління цивільного захисту Гаїті.
"Кількість жертв землетрусу збільшилася і склала 227 загиблих. Зафіксовані сотні поранених і зниклих безвісти в департаменті Південь", - йдеться в заяві управління.
У відомстві зазначили, що перші операції, проведені як професійними рятувальниками, так і пересічними громадянами, дозволили витягнути багатьох людей з-під завалів.
"Лікарні продовжують приймати поранених", - додали в управлінні.
Нагадавши, потужний землетрус в Гаїті сталося вранці 14 серпня. Поштовхи досягали магнітуди 7,2 і відчувалися по всій країні.