ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД дали рекомендации украинцам из-за землетрясения в Албании

Новости » Общество     26.11.2019 - 10:46
В МИД дали рекомендации украинцам из-за землетрясения в Албании
Фото: землетрясение в Албании (Twitter Gibson Lumayog)

Украинцев в Албании призвали обратиться в украинское консульство

Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании. Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

Крилич призвал украинцев, находящихся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

"Призываем украинский, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости - обратиться к Почетного консула Украины в Албании Бледе Байрактара +355693655685", - написал Кирилич.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами.

Жертвами землетрясения стали по меньшей мере семь человек. Более 150 человек получили ранения. Число жертв может увеличиться, так как многие остаются под завалами.

В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва В МИД отреагировали на задержание судна с украинцами в Малайзии
Новости Украины МИД УкраиныземлетрясениеАлбания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь