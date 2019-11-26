В МИД дали рекомендации украинцам из-за землетрясения в Албании

Фото: землетрясение в Албании (Twitter Gibson Lumayog)

Украинцев в Албании призвали обратиться в украинское консульство

Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании. Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

Крилич призвал украинцев, находящихся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

"Призываем украинский, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости - обратиться к Почетного консула Украины в Албании Бледе Байрактара +355693655685", - написал Кирилич.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами.

Жертвами землетрясения стали по меньшей мере семь человек. Более 150 человек получили ранения. Число жертв может увеличиться, так как многие остаются под завалами.