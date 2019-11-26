Число жертв землетрясения в Албании достигло 16

В результате землетрясения в Албании погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на албанские СМИ.

Сообщается, что в результате землетрясения магнитудой 6,3 погибли не менее 16 человек, в том числе двое детей. Также сообщается, что десятки людей находятся под обломками разрушенных зданий, на данный момент спасены более 40 человек.

По данным СМИ, еще около 600 пострадавших получили медицинскую помощь в больницах Дурреса, Тираны и Круджи. Больше всего от землетрясения пострадали города Дуррес и Туман.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение в Албании произошло в ночь на 27 ноября. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в некоторых южных провинциях Италии.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северу от албанского портового города Дурреса и в 30 километрах западнее Тираны, очаг был зафиксирован на глубине 10 метров в Адриатическом море

В связи со стихийным бедствием Министерство иностранных дел призывает украинцев, которые находятся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в консульство Украины в Албании.