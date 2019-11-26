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Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло почти вдвое

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 13:58
Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло почти вдвое
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

В результате землетрясения в Албании пострадали 600 людей

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 13 человек, еще 600 раненых. Об этом сообщает Sky News.

Землетрясение привело к обрушению множества зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

Отметим, ранее сообщалось о 7 погибших и 150 пострадавших. Эпицентр залегал на глубине 10 км и располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Кроме того, Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании. В МИД призвали украинцев, находящихся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

РБК-Украина писало, что 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

В МИД дали рекомендации украинцам из-за землетрясения в Албании Число погибших из-за землетрясения в Албании существенно возросло
Новости Украины погибшиеземлетрясениеАлбания
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