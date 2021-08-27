ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 9. Ще кількох людей шукають

Новость на русском →
Тараз, П'ятниця 27 серпня 2021 12:41
Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 9. Ще кількох людей шукають Фото: вибухи в Казахстані забрали життя дев'яти осіб (twitter.com/baigenewskz)
Автор: РБК-Україна

В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули дев'ять осіб. Ще кілька людей не виходять на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews.

За словами офіційного представника МНС Талгата Уалі, в результаті вибухів у військовій частині загинули дев'ять осіб, у тому числі співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони і військової прокуратури.

"Особи загиблих встановлюється. Дані про безвісти зниклих чотирьох осіб з'ясовуються", - повідомив він.

Також повідомляється, що постраждали від вибухів близько 90 осіб.

Нагадаємо, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією.

В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Вибух
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес