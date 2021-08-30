Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 15

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек. До сих пор продолжаются поиски одного пропавшего без вести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.
Сообщается, что сегодня на месте взрыва в Жамбылской области саперы обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.
Таким образом, общее число погибших достигло пятнадцати человек, среди жертв есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавшего одного человека продолжается.
Напомним, вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.
Причины взрывов еще устанавливаются. Как заявляют в местном Минобороны, инженерные боеприпасы, которые находились в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться.