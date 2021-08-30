UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 15

Автор: РБК-Украина

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек. До сих пор продолжаются поиски одного пропавшего без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.

Сообщается, что сегодня на месте взрыва в Жамбылской области саперы обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Таким образом, общее число погибших достигло пятнадцати человек, среди жертв есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавшего одного человека продолжается.

Напомним, вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.

Причины взрывов еще устанавливаются. Как заявляют в местном Минобороны, инженерные боеприпасы, которые находились в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанВзрыв