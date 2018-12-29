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Число жертв взрыва туристического автобуса в Египте возросло

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 02:40
Число жертв взрыва туристического автобуса в Египте возросло
Фото: место взрыва автобуса в Каире (twitter.com/almonitor)

Из-за взрыва автобуса в Каире погибли двое граждан Вьетнама и один египтянин

Число жертв взрыва туристического автобуса в Каире возросло до трех. Об этом сообщили власти Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что погибшие - это трое вьетнамских туристов и египетский гид. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги. Взрывчатка была заложена в менее чем в 4 километрах от всемирно известных египетских пирамид Гизы.

Туристы направлялись на звуковое и световое шоу возле пирамид. По официальным данным, пострадали по меньшей мере девять вьетнамских туристов, а также египетский водитель. Всего в автобусе путешествовало 14 вьетнамских туристов.

По данным властей Египта, это первое смертельное нападение на иностранных туристов в Египте за более чем год. Пока информации о причастности какой-либо террористической группировки ко взрыву нет.

Напомним, ранее восемь человек погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Египте. Авария произошла на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию. По не установленным причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

 

В Каире взорвали туристический автобус В Египте автобус попал в ДТП, есть погибшие
Новости Украины ЕгипетКаирВьетнамВзрыв
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