Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести

Возросло количество жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области. В больницах умерли шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
Взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское". В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.
"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - написала Денисова.
Напомним, 5 августа сообщалось о трех погибших.
РБК-Украина писало, что прокуратура открыла уголовное дело по факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.