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Кількість жертв вибуху на шахті в Донецькій області зросла до шести

Автор: РБК-Україна

Зросла кількість жертв унаслідок вибуху на шахті в Донецькій області. В лікарнях померли шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Вибух стався 31 липня на шахті "Покровське". Унаслідок цього десять працівників шахти були госпіталізовані до лікарень Покровська та Краматорська.

"На жаль, упродовж тижня від опіків та травм шестеро з них померли. Без годувальника залишилося четверо неповнолітніх дітей", - написала Денісова.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося про трьох загиблих.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району.

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