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Число жертв взрыва в Китае возросло до 44 человек

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 06:07
Число жертв взрыва в Китае возросло до 44 человек
Фото: место взрыва (twitter.com Weibo)

Еще 640 человек получили ранения от мощного взрыва

Число жертв взрыва на химзаводе в городе Яньчэне (Китай) увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что еще 640 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 32 человека находятся в критическом состоянии.

Точное число пострадавших с легкими ранениями пока не названо. Пострадавших разместили в 16 больницах.

Отмечено, что в спасательной операции и работам по ликвидации последствий привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.

Напомним, ранее сообщалось, что на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв.

Отмечено,  что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

РБК-Украина писало, что в июле в центре Пекина произошел взрыв у здания посольства США, местные правоохранители перекрыли прилегающие улицы. Взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. Полиция ее задержала.

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