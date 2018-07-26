В центре Пекина произошел взрыв возле посольства США

По некоторым данным, возле посольства США в Пекине взорвался автомобиль

В центре Пекина (Китай) произошел взрыв возле здания посольства США, местные правоохранители перекрыли примыкающие улицы. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. По данным Reuters, полиция уже задержала ее, однако на данный момент другие источники не подтверждают эту версию. По другой информации, возле здания американского посольства взорвался автомобиль.

Также сообщается, что на данный момент посольство США не комментирует инцидент. Полиция перекрыла улицы, которые примыкают к месту инцидента.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw — Ahron Young (@AhronYoung) July 26, 2018

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Черногории возле посольства США подорвался смертник. Перед подрывом, по данным полиции, нападавший бросил в здание гранату. В связи с инцидентом посольство США объявило об угрозе безопасности своим гражданам в Черногории. Ведомство призвало не находиться в районе здания, пока действует данное предупреждение. Кроме того, посольство США призывало своих граждан избегать мест массового скопления людей, в том числе демонстрации, и следовать указаниям местных властей.