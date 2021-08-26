Число жертв взрыва в Кабуле достигло 13. Среди погибших есть дети

В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отметим, информацию о жертвах распространяют со ссылкой на представителя талибов. По словам пресс-секретаря "Талибана", среди убитых есть дети, и многие боевики получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины уже следит за ситуацией с терактом вблизи аэропорта Кабула, пока информация о погибших или пострадавших украинцах не поступала.

А американский телеканал Fox News сообщает, что в теракте пострадали как минимум трое американских военных.