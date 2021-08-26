RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість жертв вибуху в Кабулі досягла 13. Серед загиблих є діти

Автор: РБК-Україна

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначимо, інформацію про жертви поширюють з посиланням на представника талібів. За словами прес-секретаря "Талібану", серед убитих є діти, і багато бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

А американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанКабулВибух