Число жертв взрыва на избирательном участке в Пакистане возросло до 31

Среди погибших пятеро полицейских и двое детей

Число жертв взрыва около избирательного участка на юго-западе города Кветта в Пакистане возросло до 31 человека. Об этом заявил представитель государственного госпиталя Кветты, передает издание Express Tribune.

Представитель заявил, что среди погибших пятеро полицейских и двое детей. Кроме того, он подчеркнул, что число погибших может возрасти, потому что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Агентство Reuters отмечает, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В заявлении ИГ указано, что взрыв совершил террорист-смертник.

Телеканал Samaa сообщает, что смертник приблизился к избирательному участку пешком и не использовал транспортных средств. Ему было около 25-27 лет.

Взрыв в Кветте произошел во время выборов членов нижней палаты парламента Национального собрания.

Напомним, ранее сообщалось о 25 погибших в ходе теракта на избирательном участке в Кветте.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Далбандин (Пакистан) возле избирательного штаба партии "Белуджистан Авами" взорвали ручную гранату. Сообщалось о 20 пострадавших.