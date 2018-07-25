Число жертв вибуху на виборчій дільниці у Пакистані зросло до 31 людини

Серед загиблих п'ятеро поліцейських і двоє дітей

Число жертв вибуху біля виборчої дільниці на південному заході міста Кветта в Пакистані зросло до 31 людини. Про це заявив представник державного госпіталю Кветті, передає видання Express Tribune.

Представник заявив, що серед загиблих п'ятеро поліцейських і двоє дітей. Крім того, він підкреслив, що число загиблих може зрости, тому що багато поранених перебувають у критичному стані.

Агентство Reuters зазначає, що відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". У заяві ІД зазначено, що вибух здійснив терорист-смертник.

Телеканал Samaa повідомляє, що смертник наблизився до виборчої дільниці пішки і не використовував транспортних засобів. Йому було близько 25-27 років.

Вибух у Кветті стався під час виборів членів нижньої палати парламенту Національних зборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 25 загиблих у ході теракту на виборчій дільниці в Кветті.

Раніше РБК-Україна писало, що в місті Далбандін (Пакистан) біля виборчого штабу партії "Белуджистан Авамі" підірвали ручну гранату. Повідомлялося про 20 постраждалих.