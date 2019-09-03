Число жертв во время крушения судна возле Калифорнии возросло до 25

Число погибших в результате пожара на прогулочном судне Conception, которое впоследствии затонуло у калифорнийского побережья США, возросло до 25 человек. Об этом РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителей Береговой охраны, 20 тел уже подняли на поверхность, а пять не могут поднять из-за опасных условий.

“Обнаружены тела 25 погибших в результате пожара на прогулочном судне у побережья Калифорнии”, - говорится в сообщении.

Поиски 9 человек продолжаются.

Отметим, всего на борту находились 34 пассажира и пятеро членов экипажа.

Напомним, у берегов Калифорнии в ночь на 2 сентября произошел пожар на судне Conception, в результате которого четыре человека погибли и еще 30 пропали без вести. Пожар возник, когда судно стояло на якоре в расстоянии 18 метров об берега. Причина пожара неизвестна. Спастись удалось пяти членам экипажа, которые спрыгнули с судна во время пожара. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Как сообщало РБК-Украина, в западной части Уганды произошел взрыв топливного танкера, в результате чего погибло 20 человек. Топливный танкер попал в аварию после того, как его водитель потерял контроль над управлением и столкнулся со стационарным транспортным средством, что повлекло пожар.